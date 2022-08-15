Путин заявил о перспективах подготовки иностранных военных в России
Президент России Владимир Путин заявил, что видит большие перспективы в подготовке иностранных военнослужащих в России. Соответствующую оценку глава государства дал, выступая на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот».
«Большие перспективы видим и в подготовке иностранных военнослужащих, в повышении их квалификации», — сказал Путин.
По словам Путина, тысячи военных профессионалов из разных стран гордятся тем, что военные вузы и академии России стали их альма-матер.
Президент отметил, что Россия дорожит связями с африканскими, азиатскими и латиноамериканскими странами. В связи с этим российская сторона готова предложить им современные виды вооружения в рамках военно-технического сотрудничества.
В декабре прошлого года Индия подписала с Россией ряд соглашений, контрактов и протоколов о стрелковом оружии и военном сотрудничестве. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх тогда выразил надежду, что сотрудничество между странами «принесет мир, процветание и стабильность всему региону».
Индия стабильно входит в пятерку крупнейших покупателей российских вооружений. Сотрудничество двух стран в этой сфере началось в середине 1950-х годов. Вооруженные силы Индии на 70% оснащены продукцией советского или российского производства, указано на сайте «Рособоронэкспорта».