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Ракова анонсировала проект по использованию ИИ для диагностики рака

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве стартовал пилотный проект по цифровой трансформации патоморфологических исследований. Цифровые копии биоматериалов сделают возможными получение второго мнения в режиме онлайн, а также проведение консилиумов по сложным диагностическим случаям. Оцифровка поможет создать в столице единую базу гистологических цифровых изображений. На ее основе будут тестировать и обучать технологии искусственного интеллекта. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В пилоте принимают участие цифровые сервисы трех российских разработчиков. До конца 2022 года врачи-патоморфологи двух онкобольниц (Московской городской онкологической больницы № 62 и Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова. — РБК) будут отслеживать качество сканирования материала, скорость обработки данных, а также проверять каждый результат проведенных при помощи данных сервисов исследований. После того как апробация трех цифровых сервисов будет завершена, лучший из них будет внедрен во все московские онкологические больницы», — сообщила заммэра.

Всего в ходе апробации трех сервисов будут учитываться более 60 параметров. С цифровизацией патоморфологических исследований пациентам больше не нужно будет приезжать в медицинское учреждение, чтобы получить экспертное заключение или гистологический препарат для передачи в другое медицинское учреждение. Все материалы будут храниться в единой цифровой базе.

По словам главного внештатного специалиста по патологической анатомии в онкологии столичного Депздрава Никиты Савелова, патоморфологическая диагностика — это «золотой стандарт» в постановке диагноза, подборе эффективных современных препаратов и определении дальнейшей тактики лечения онкологического заболевания.

«В Москве сформирована эффективная система лабораторной диагностики, и цифровая трансформация позволит нам сформировать единый банк данных гистологических исследований, одновременно создавая и тестируя технологии ИИ. Системы на их основе помогают врачу анализировать гистологические изображения, снижая вероятность ошибок, а также сокращая время исследования и избавляя врачей от монотонной однообразной деятельности», — говорит Савелов, добавляя, что последнее слово в постановке диагноза всегда остается за врачом.

«Мы уже более двух лет успешно реализуем эксперимент по компьютерному зрению в радиологии и сможем применить наш опыт и в патоморфологии. Сейчас тестируются два решения на основе технологии искусственного интеллекта — первая в мире нейросеть для определения онкозаболеваний прямой и толстой кишки на большом потоке пациентов Medical Neuronets и технология для диагностики онкологии предстательной железы PathVision», — уточнила Ракова.

«В нашем «Технопарке» ведется большая работа совместно с командами Medical Neuronets и PathVision, — отметил гендиректор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин. — Развитие нейросетей помогает решить множество рутинных задач: существенно снизить нагрузку на медицинский персонал, сократить время постановки диагноза и снизать количество диагностических ошибок».

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Вице-мэр добавила, что внедрение подобных сервисов позволит улучшить качество и скорость выявления злокачественных новообразований. Проект будет также способствовать развитию образовательного процесса для специалистов-онкопатоморфологов по всей стране.

«Используя оцифрованные изображения, загруженные в архив, мы планируем создать виртуальные атласы для обучения и повышения квалификации специалистов», — добавила заммэра.

В основе процесса апробации нового цифрового сервиса — единая цифровая платформа, которой на протяжении десяти лет занимается Комплекс социального развития Москвы совместно со столичным департаментом информационных технологий. Система обеспечивает персонифицированное ведение пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны онлайн как врачам, так и самим пациентам.

Теги
онкология цифровизация искусственный интеллект Анастасия Ракова
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