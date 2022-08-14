Росприроднадзор пообещал решить проблему со смогом в Челябинске

В Челябинске из-за природных пожаров стоит смог, жители пожаловались в Федеральную службу в сфере природопользования с просьбой решить эту проблему, сообщила глава ведомства Светлана Радионова в Telegram.

По ее словам, только за 13 августа специалисты зафиксировали 26 превышений содержания вредных веществ в воздухе.

«Мониторинг проходит ежедневно, анализируются замеры с контрольных точек Челябинского электрометаллургического завода (ЧЭМК). Ведомство уже обратилось в прокуратуру за разрешением на внеплановую проверку основных загрязнителей», — рассказала Радионова, добавив, что Росприроднадзор будет решать эту проблему.

Еще 9 августа Минэкологии Челябинской области предупредило, что задымление в некоторых районах задержится еще на несколько дней, поскольку погодные условия не способствуют рассеиванию смога. Согласно прогнозу МЧС региона на 14 августа, ситуация не изменилась. «Медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха», — говорится в сообщении ведомства.