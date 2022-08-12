Производитель «Золгенсмы» назвал известным смертельный побочный эффект

Фото: ТАСС

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis заявила, что острая печеночная недостаточность является известным побочным эффектом применения препарата «Золгенсма».

Компания пообещала обновить инструкции по применению этого препарата. Поводом для заявления стали сообщения о смерти двух детей после применения лекарства, в том числе одного в России — при лечении спинальной мышечной атрофии (СМА) с помощью препарата «Золгенсма».

«Острая печеночная недостаточность является известным побочным эффектом и указана на этикетке продукта «Золгенсма». После двух недавних случаев смерти пациентов и по согласованию с органами здравоохранения мы обновим маркировку, чтобы указать, что сообщалось о смертельной острой печеночной недостаточности. Хотя это клинически важная информация о безопасности, она не является новым сигналом безопасности», — сообщила пресс-служба компании.

Сообщения о смерти двух детей, одного в России, другого в Казахстане, поступили 11 августа. Причиной обеих смертей стала острая печеночная недостаточность после применения «Золгенсмы». Смерть наступила после 5–6 недель введения препарата методом инфузии и примерно через 1–10 дней после начала постепенного снижения дозы кортикостероидов (противовоспалительные средства. — РБК).

Спинальная мышечная атрофия — редкая генетическая болезнь, при которой поражаются двигательные нейроны спинного мозга, что приводит к атрофии и параличу мышц. В мире существует три препарата для ее лечения: «Спинраза», «Рисдиплам» и «Золгенсма».

В России раньше были зарегистрированы только два лекарства от СМА — «Спинраза» и «Рисдиплам», однако их надо принимать пожизненно. Укол препаратом «Золгенсма» делают только один раз, в возрасте до двух лет. Младенцы, которым вводят «Золгенсму» в течение шести месяцев после рождения, перестают терять контроль над мышцами, но лекарство не может обратить вспять уже нанесенный ущерб.Официально российские власти зарегистрировали «Золгенсму» только в декабре 2021 года. До этого препарат закупали через фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра».