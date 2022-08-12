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Момент обрушения стены дома в Омске. Видео

По данным источника «РИА Новости», стена обрушилась из-за ветхости здания. По предварительным данным, пострадавших нет, однако местные СМИ утверждают, что под завалами ищут ребенка. Проверки начали СК и прокуратура

В Советском районе Омска обрушилась стена пятиэтажного жилого дома, сообщили в региональном управлении МЧС. Речь идет о пятиэтажном жилом доме № 53 на улице 20 Партсъезда.

Пострадавших, по предварительным данным, нет, уточнили РБК в Следственном комитете. Ведомство и областная прокуратура начали проверки по факту произошедшего. Всех жильцов дома эвакуировали, однако портал OM1.ru утверждает, что под завалами ищут ребенка, спасатели эти данные не подтверждают. Мэр Омска Сергей Шелест поручил подготовить места для временного размещения жильцов и фонд для их расселения.

В Омске обрушилась стена жилого дома

Одна из жительниц дома рассказала «12 каналу», что в обрушившейся части дома находились душевые и туалеты. Общая площадь обрушения составила 200 кв. м, передает канал. Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что стена могла обрушиться из-за ветхости здания, которое начало разрушаться еще в апреле. Жильцы требовали признать дом аварийным.

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Омск обрушение
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