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ЦБ аннулировал лицензию НДКО «Лэнд Кредит» из четвертой сотни

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центральный банк аннулировал лицензию ООО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Лэнд Кредит» (НДКО «Лэнд Кредит»), бывшего коммерческого Лэнд-банка, сообщается на сайте регулятора.

«По величине активов кредитная организация занимала 354-е место в банковской системе Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Аннулирование произошло по ходатайству самой организации «в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации». В ЦБ указали, что «Лэнд Кредит» «располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», в организацию назначат ликвидатора. НДКО не участвовала в системе страхования вкладов.

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Фото:сервис Google Street View

Лэнд-банк был создан в 1991 году, в 2019-м его преобразовали в небанковскую кредитную организацию «Лэнд Кредит». Согласно информации с ее сайта, она оказывала услуги по привлечению средств юридических лиц во вклады на определенный срок и размещала эти деньги от своего имени и за свой счет.

Офис организации находился в 6-м Новоподмосковном переулке в Москве. Уставный капитал составлял более 125 млн руб.

В этом году организация подавала иск в Мещанский суд столицы к Банку России из-за подачи им в Федеральную налоговую службу недействительных документов об участии Лэнд-банка в коммерческом банке «Большая Волга» (ликвидирован в 2007-м). В иске НДКО требовала признать действия ЦБ незаконными, взыскать убытки и моральный ущерб, однако суд в иске отказал.

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