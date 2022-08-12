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МВД накрыло производство поддельного «Натахтари» в бывшем коровнике

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В городском округе Шаховская Московской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону пресекли работу цеха по изготовлению контрафактного газированного напитка, сообщается на сайте ведомства.

В помещении бывшего коровника десять уроженцев Средней Азии круглосуточно занимались производством лимонада под видом известного бренда — судя по кадрам, на которых видны использовавшиеся ими этикетки, грузинского «Натахтари».

«В ходе осмотра помещения изъято свыше 500 тыс. бутылок, а также производственное оборудование», — указали в МВД. Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без предусмотренной законом маркировки) и 180 (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Один из организаторов бизнеса задержан.

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Фото:Wang He / Getty Images

Настоящий лимонад «Натахтари» производится в Грузии в одноименном селе неподалеку от Тбилиси. Его начали выпускать в 2005 году, сейчас лимонад экспортируют в 23 страны — Россию, Армению, Азербайджан, Украину, Германию и другие. В Грузии существует восемь вкусов «Натахтари»: груша, эстрагон, лимон, сливки, саперави, фейхоа, барбарис и апельсин. Компания-производитель также выпускает различные виды пива.

Теги
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