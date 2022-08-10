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Статью РБК о «Диссернете» и работе Нарышкина внесли в реестр запрещенных

РКН внес статью РБК с данными «Диссернета» о диссертации Нарышкина в реестр запрещенной информации
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Роскомнадзор направил в РБК уведомление с требованием удалить публикацию 2015 года, основанную на анализе диссертации на тот момент спикера Госдумы, а сейчас директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который провело сообщество «Диссернет».

Как говорится в письме Роскомнадзора, материал должен быть удален в течение суток, так как на основании обращения генерального прокурора или его заместителя от 22.07.2022 был внесен в Единый реестр, позволяющий идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Внесение в реестр объясняется наличием в материале «текстовых и видеоматериалов, которые порочат честь и достоинство Хабриевой Т.Я., подрывают ее репутацию и связаны с обвинением в совершении преступлений».

После получения уведомления РБК удалил статью от 2015 года. В материале приводили данные сообщества «Диссернет», которое проанализировало кандидатскую диссертацию Нарышкина. Также там упоминалась докторская диссертация политика, которую он защитил в 2010 году, будучи руководителем администрации президента. Работа называлась: «Иностранные инвестиции и развитие экономики России». Научным консультантом выступила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, вице-президент РАН и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию Талия Хабриева.

«Да, на каком-то сайте такая информация появилась. Я доверяю и мнению, и оценкам настоящих ученых, и их экспертным оценкам», — комментировал в 2015 году Нарышкин заявления «Диссернета» о своей кандидатской.

Теги
Сергей Нарышкин Талия Хабриева Роскомнадзор
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