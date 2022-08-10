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Подозреваемого в убийстве порноактрисы задержали в Петербурге

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Петербурге полиция задержала 24-летнего молодого человека, которого подозревают в убийстве 26-летней девушки, тело которой было найдено с множественными колото-резаными ранениями, передает пресс-служба городского управления Следственного комитета.

По данным ведомства, труп был найден в ванной одной из квартир в доме по Южному шоссе. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения, уроженец Омской области», — уточнили в СК.

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Фото:СК РФ

Как пишет «Фонтанка», подозреваемый и погибшая жили вместе, молодой человек убил девушку во время ссоры и скрылся. Девушку начали искать, после того как в полицию обратилась ее подруга, так как та не выходила на связь с 2 августа. По информации издания, погибшая работала тату-мастером и порноактрисой, а также вела блог в TikTok с аудиторией 300 тыс. подписчиков.

Теги
Санкт-Петербург убийство порнография задержание
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