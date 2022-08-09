МВД Севастополя из-за видео в клубе завело дело за распространение порно

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Полиция Севастополя возбудила уголовное дело о распространении порнографии после случая в ночном клубе города, передает пресс-служба регионального управления МВД.

«В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудниками полиции в одной из социальных сетей было выявлено видео, на котором неизвестные мужчина и девушка совершают действия сексуального характера, находясь в общественном месте — в одном из увеселительных заведений города», — говорится в сообщении. Данное видео было распространено несколькими пользователями в интернете.

Было заведено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК (незаконные изготовление и распространение порнографических материалов или предметов с использованием СМИ и интернета). Максимальное наказание по этой статье — заключение на срок до шести лет.

Полицейские также завели административное дело в отношении 32-летнего мужчины, предполагаемого участника съемки, по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Максимальное наказание — арест на срок до 15 суток.

«Устанавливается местонахождение второй участницы происшествия для привлечения ее к ответственности. Собранные полицейскими материалы будут переданы в суд для принятия решения по существу», — отметили в ведомстве.