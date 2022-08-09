МВД Севастополя из-за видео в клубе завело дело за распространение порно

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 61,55 (+0,39) Инвестиции, 16:20
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 60,38 (+0,07) Инвестиции, 16:20
МИД счел памятную церемонию в Хиросиме попыткой дискредитировать Россию Политика, 23:05
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 23:02
Клуб Черчесова вылетел из Лиги чемпионов Спорт, 22:55
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 22:32
«Автодор» назвал сообщения о дефиците транспондеров «сезонным явлением» Общество, 22:27
Вторая ракетка России проиграла в первом круге турнира WTA в Торонто Спорт, 22:08
МВД Севастополя из-за видео в клубе завело дело за распространение порно Общество, 22:05
Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО Политика, 22:04
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 22:03
Как отучить пьяных садиться за руль Партнерский проект, 21:39
Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму увеличилось до девяти Политика, 21:34
Байден протянул руку в пустоту, чтобы второй раз поблагодарить сенатора Политика, 21:32
Карацев проиграл на старте «Мастерса» в Монреале Спорт, 21:29
Как число выданных потребкредитов снова начало расти. Инфографика Финансы, 21:29
Общество ,  
0 

МВД Севастополя из-за видео в клубе завело дело за распространение порно

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Полиция Севастополя возбудила уголовное дело о распространении порнографии после случая в ночном клубе города, передает пресс-служба регионального управления МВД.

«В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудниками полиции в одной из социальных сетей было выявлено видео, на котором неизвестные мужчина и девушка совершают действия сексуального характера, находясь в общественном месте — в одном из увеселительных заведений города», — говорится в сообщении. Данное видео было распространено несколькими пользователями в интернете.

Было заведено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК (незаконные изготовление и распространение порнографических материалов или предметов с использованием СМИ и интернета). Максимальное наказание по этой статье — заключение на срок до шести лет.

Полицейские также завели административное дело в отношении 32-летнего мужчины, предполагаемого участника съемки, по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Максимальное наказание — арест на срок до 15 суток.

«Устанавливается местонахождение второй участницы происшествия для привлечения ее к ответственности. Собранные полицейскими материалы будут переданы в суд для принятия решения по существу», — отметили в ведомстве. 

Теги
Севастополь МВД уголовное дело порнография
Материалы по теме
Суд оправдал обвиненную в распространении порнографии Юлию Цветкову
Общество
РКН потребовал от сервиса «Википедии» удалить детскую порнографию
Политика
OnlyFans передумал запрещать порнографический контент
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter