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Екатеринбуржец покончил с собой после убийства жены рядом со спящим сыном

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Екатеринбурге мужчина покончил с собой после того, как зарезал жену рядом с их пятимесячным сыном, сообщает портал E1.ru.

Инцидент произошел на улице Бабеля 4 августа. Как рассказала местная жительница, падение мужчины заметили жители нижних этажей и написали в общедомовом чате, чтобы кто-нибудь встретил скорую. По ее словам, в полиции сообщили, что он перед тем, как покончить с собой, убил свою жену. Их сына пока отвезли в больницу, добавила женщина.

Знакомая погибших уточнила, что 23-летний Никита Гусев и 19-летняя Светлана Коптева прожили вместе около года, у них родился сын, однако отношения были тяжелыми, и девушка хотела заявить мужу, что хочет развестись с ним. Знакомый Гусева утверждает, что у него были финансовые проблемы. «Он набрал кредитов, назанимал денег. Не получалось никак разобраться с финансовыми и семейными проблемами, он очень тяжело это переживал», — приводит его слова портал.

РБК обратился за комментарием в управление Следственного комитета по Свердловской области и в пресс-службу регионального управления МВД.

В Перми мужчина убил двух родственников и покончил с собой
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Фото:СК РФ

В ноябре прошлого года СК завел дело об убийстве после того, как в Перми женщина, придя домой, обнаружила мертвыми своих родителей и сына. По версии следствия, 75-летний мужчина убил 65-летнюю жену и 17-летнего внука, а затем покончил с собой. 

Теги
Екатеринбург убийство самоубийство новости
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