Moody's понизило прогноз рейтинга Италии, Чехии и Словакии

Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга экономики Италии, Чехии и Словакии со «стабильного» на «негативный», говорится на сайте агентства.

Аналитики агентства пояснили, что «негативный» прогноз рейтинга Чехии и Словакии обусловлен зависимостью стран от российских энергоносителей, поставки которых в европейские страны в последнее время сократились.

В качестве причин для ухудшения прогноза рейтинга Италии указаны негативные последствия событий на Украине и внутренние политические изменения.

Прогноз рейтинга от аналитиков Moody’s может быть «позитивным», «негативным», «стабильным» и «развивающимся».

При этом агентство подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента Италии, Чехии и Словакии в иностранной и национальной валютах на прежних уровнях — «Baa3», «Aa3» и «A2» соответственно.

Накануне, 5 августа, cовет ЕС утвердил план борьбы с энергетическим кризисом, предполагающий снижение потребления газа этой зимой на 15%. Добровольное сокращение потребления газа в ЕС будет действовать по 31 марта 2023 года, затем Еврокомиссия рассмотрит возможность его продления.

Цель этой меры — «сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия», заявили в Совете Европы.

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С середины июня «Газпром» неоднократно снижал прокачку по трубопроводу «Северный поток». С 27 июля он работает на 20% мощности. В компании решение объяснили тем, что не могут получить турбину от немецкой компании Siemens Energy. Агрегат ремонтировали на заводе в Канаде и не отправляли из-за санкций. Позже его передали России через Германию. Однако турбина по-прежнему не поступила компании.