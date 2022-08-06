Ефимов назвал возводимые в Москве по концессии объекты

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Столичные власти активно развивают государственно-частное партнерство в формате концессий. В рамках подписанных соглашений уже сейчас строятся автодорога на западе Москвы, коммунальные предприятия и школа, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Общий объем инвестиций в такие проекты он оценил более чем в 100 млрд руб.

Концессия — формат инвестиционного соглашения, при котором бизнес берет на себя обязанность построить или реконструировать объект, находящийся в государственной собственности. По завершении проекта такие объекты остаются в собственности города, а инвесторам они передаются в эксплуатацию на весь срок действия договора. Правительство Москвы определило своим постановлением приоритетные направления для концессий: ЖКХ, общественный транспорт, здравоохранение, образование, культура, спорт и соцобслуживание. Концессионную инициативу можно направить городу для предварительной проработки через инвестиционный портал Москвы.

Ефимов назвал четыре крупнейших объекта, по которым власти Москвы уже подписали концессионные соглашения.

Во-первых, это первая в стране и крупнейшая в Москве концессия на строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. Соглашение заключено сроком на 40 лет, а объем инвестиций в проект оценивается в 68 млрд руб. Платный, четырехполосный и бессветофорный дублер длиной около 11 км протянется от Делового центра до МКАД. Дорогу планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, что позволит снизить нагрузку на основные магистрали запада столицы.

Следующий объект относится к сфере образования. Это будет общеобразовательная школа на территории инновационного кластера «Сколково» на 825 учебных мест и 150 рабочих мест для педагогов. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владимира Овчинского, концессионное соглашение подписано в сентябре 2021 года и рассчитано на 25 лет. Общая сумма инвестиций достигает 2,2 млрд руб.

Еще два проекта относятся к сфере ЖКХ. Один из них, стоимостью свыше 27 млрд руб. и сроком на 20 с половиной лет, предполагает строительство двух заводов для высушивания и утилизации илового осадка из сточных вод. Полученный продукт будут поставляться на цементные заводы и использоваться как твердое биотопливо. Планируемый объем производства — 250 тыс. т ежегодно. Второе соглашение касается постройки предприятия для удаления азота из сточных вод и извлечения фосфора, чтобы использовать его для производства удобрений. Инвестор рассчитывает реализовать проект одновременно с реконструкцией Люберецких очистных сооружений. Объем вложений здесь составит 8,4 млрд руб.