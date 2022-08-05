Полиция задержала в Москве владельцев сети подпольных обменников

Video

Полиция задержала четверых москвичей по делу об организации нелегальных пунктов обмена валюты, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые систематически покупали и продавали валюту без необходимых разрешительных документов. «Для этого они арендовали более десяти помещений в различных районах столицы, где разместили расчетно-кассовое оборудование и приборы для автоматического подсчета купюр», — сообщила представитель ведомства. Оперативники посчитали, что доход задержанных от подпольного бизнеса превысил 25 млн руб.

При обыске у подозреваемых нашли банковские карты, печати и около 35 млн руб. в разных валютах. «Кроме того, обнаружены специальные средства для негласного получения информации, запрещенные в гражданском обороте. Они направлены на экспертизу, по результатам которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение», — заявила Ирина Волк.

Задержанных обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере или в составе организованной группы (ч. 2 ст. 172 УК). По этой статье им грозит до семи лет тюрьмы и штраф до миллиона руб. или в размере дохода осужденного за пять лет.

9 марта Центробанк из-за санкций ввел временный порядок обращения с валютой, ограничив снятие наличных с валютных вкладов по сумме и типу валюты, а также запретив продажу валюты населению. Cнимать со счетов разрешалось только долларах (до $10 тыс.) и только валюту, которая была куплена до 9 марта. Позднее ограничения немного смягчили, разрешив снимать не только доллары, но и евро, однако ограничение по сумме осталось. Первого августа стало известно, что ограничения продлили до 9 марта 2023 года.

Читайте на РБК Pro Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro Ощутили унижение после общения с шефом: как бороться с токсичностью Ощутили унижение после общения с шефом: как бороться с токсичностью Статьи Pro Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами Инструкции Pro Удаленка — это «новые печеньки» для офисных сотрудников Удаленка — это «новые печеньки» для офисных сотрудников Статьи Pro Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день Статьи Pro Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ Статьи Pro Восемь упражнений, чтобы выглядеть как Джеймс Бонд Восемь упражнений, чтобы выглядеть как Джеймс Бонд Инструкции Pro Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе» Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе» Статьи

До марта следующего года также будут действовать ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. Другую иностранную валюту будут продавать без ограничений.

После введения ограничений участились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, сообщила РБК в апреле пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС). В связи с этим ФНС поручила территориальным органам и полиции заняться выявлением валютных спекулянтов. Соблюдение валютного законодательства контролирует налоговая служба, но у нее нет полномочий на проведение оперативных мероприятий. Поэтому ФНС поручила территориальным органам организовать взаимодействие с МВД.