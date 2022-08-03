Премьер Австралии объявил первую за 10 лет проверку боеготовности войск

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Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о начале первой с 2012 года проверки готовности войск, сообщила служба новостей SBS News. По его словам, это необходимо для защиты нации на фоне растущих угроз безопасности страны.

«Проверка боеготовности подготовит Австралию к эффективному реагированию на меняющуюся региональную и глобальную стратегическую обстановку и обеспечит соответствие оборонного потенциала и структуры вооруженных сил поставленным целям, их доступность, а также максимальный доход от инвестиций», — сказал он.

Проверкой боевой готовности войск будут руководить бывший глава министерства обороны Стивен Смит и маршал авиации в отставке Ангус Хьюстон, уточняет SBS News. Хьюстон уже описал текущую международную обстановку как «худшую из тех, что он когда-либо видел». Среди факторов, которые влияют на международные отношения, он назвал военный конфликт в Европе, а также проблемы в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море, в том числе связанные с потенциальным обострением отношений КНР и Тайваня.

Объясняя, зачем к проверке боеготовности нужно привлекать отставных высокопоставленных военных, Альбанезе отметил, что Хьюстон и Смит привнесут в процесс свой богатый опыт. По словам Альбанезе, пересмотру планируется подвергнуть также инвестиции в оборонные проекты, многие из которых не вписываются в бюджет или в назначенные сроки.

Замглавы министра обороны Австралии Ричард Марлес также отметил, что Сидней остается привержен сотрудничеству со странами AUKUS.

Страны AUKUS — трехсторонний оборонный альянс, созданный в сентябре 2021 года. В него входят США, Австралия и Великобритания. Соглашение, заключенное странами, предусматривает сотрудничество государств в создании оборонных технологий и помощь Австралии в строительстве атомных подводных лодок, оснащенных обычным (не ядерным) оружием.

В апреле стало известно, что США, Австралия и Великобритания также намерены вместе работать над созданием гиперзвукового оружия.