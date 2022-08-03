Росимущество продало научный центр «Большой Утриш» в Анапе

Компания «Анапа Инвест», связанная со структурами холдинга AVA Group, купила полный пакет акций «Научно-экспериментального морского биотехнологического центра «Большой Утриш» за 1,8 тыс. руб., передает «РБК Краснодар» со ссылкой на данные с сайта «Российского аукционного дома».

Как пишет «РБК Краснодар», торги состоялись 26 июля. Начальная цена лота составляла 1 руб. На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве стоимость имущества научного центра оценивалась в 10,9 млн руб.

В пресс-службе AVA Group назвали инвестиции в развитие научной деятельности «Большого Утриша» своей «социальной ответственностью». В компании пообещали погасить задолженность центра в размере 15 млн руб., провести реконструкцию зданий и возобновить научную работу.

Научный центр «Большой Утриш» был зарегистрирован в селе Большой Утриш в районе Анапы в 2006 году. В собственности центра находятся два здания — лаборатория площадью 289,2 кв. м и водолазный центр площадью 57 кв. м. Компания на 100% принадлежала Росимуществу. Основным видом деятельности центра являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Как сообщал «РБК Краснодар», в январе 2013 года в отношении центра была введена процедура наблюдения (процедура применяется в целях обеспечения сохранности имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов). В октябре 2015 года компанию признали банкротом и открыли конкурсное производство, в 2020-м конкурсная процедура была прекращена в связи с погашением требований кредиторов. Однако через год компанию его снова признали банкротом с размером требований 14 млн руб.