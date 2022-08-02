Умер бывший председатель Госкомитета СССР по печати Николай Ефимов

Николай Ефимов в 1989 (Фото: Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард / ТАСС)

Бывший председатель Госкомитета СССР по печати, журналист и главный редактор ряда советских изданий Николай Ефимов умер в возрасте 89 лет, сообщил РБК декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков.

«Умер сегодня в ЦКБ (Центральной клинической больнице Управления делами президента России. — РБК). Его похоронят во Владимирской области — он, хотя и москвич, в последние годы купил себе дом в деревне и там жил. Прощание, скорее всего, будет в Москве», — сказал Третьяков.

Ефимов родился 9 декабря 1932 года. В 1955-м окончил факультет журналистики МГУ и начал работу в Совинформбюро. Как отметил Третьяков, в этот период Ефимов работал в его скандинавской редакции, а затем был представителем в Лондоне.

Профессиональную деятельность продолжил в агентстве печати «Новости», которое было создано в 1961 году на основе Совинформбюро. Там Ефимов также занимался периодикой для стран Скандинавии и Великобритании, в 1971–1972 годах был главным редактором советского журнала «Спутник» агентства печати «Москва». В дальнейшем занимал другие руководящие должности в агентстве, в том числе с 1980-го по 1983-й был главным редактором газеты «Московские новости».

Затем Ефимов перешел на работу в газету «Известия». В то же время, в 1989–1990 годах, возглавлял Государственный комитет СССР по печати. После ухода с этой должности стал главным редактором «Известий» (1990–1991 годы).