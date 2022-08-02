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В Бразилии успешно разделили сросшихся черепами сиамских близнецов

Фото: geminiuntwined.org
Фото: geminiuntwined.org

В Бразилии на прошлой неделе провели успешную операцию по разделению краниопагов — сиамских близнецов, соединенных головами. Сообщение об этом размещено на сайте британской благотворительной организации Gemini Untwined, при поддержке которой провели операцию.

Артура и Бернардо Лима прооперировали в Институте нейрохирургии Пауло Нимейера (IEC) в Рио-де-Жанейро под руководством врачей из лондонской больницы Грейт-Ормонд-стрит, уточняет BBC.

Братья-близнецы родились в сельской местности на севере Бразилии в 2018 году со сросшимися головами. В течение почти четырех лет они находились под наблюдением в медицинском учреждении в Рио-де-Жанейро на специально оборудованной для них кровати. IEC обратился к Gemini Untwined после того, как другие специалисты сочли операцию невозможной.

Многоэтапная процедура разделения близнецов состояла из семи операций, в которых в общей сложности принимали участие сто медицинских работников. Последние две операции заняли 33 часа.

В течение следующих шести месяцев близнецы будут проходить реабилитацию в больнице в Рио-де-Жанейро, в том числе учиться сидеть и ходить.

Британская благотворительная организация Gemini Untwined (дословно — «расплетенные близнецы») специализируется на операциях по разделению сиамских близнецов. По данным фонда, рождение сиамских близнецов случается один раз на 60 тыс. родов и только в 5% таких случаев дети появляются на свет с соединенными головами. Оптимальное время для проведения процедуры разъединения — от 6 до 12 месяцев жизни.

Подготовка к операции братьев Лима шла в течение нескольких месяцев с применением технологии виртуальной реальности. Врачи, которые находились по разные стороны Атлантики, на основе снимков черепов мальчиков, сделанных с помощью компьютерной и магнитно-резонансной томографии, смогли смоделировать и несколько раз «провести» предстоящую процедуру.

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По словам главы отделения детской хирургии в IEC Габриэля Муфарея, «у близнецов был самый серьезный и тяжелый вариант заболевания, с наивысшим риском смерти для обоих». «Мы очень довольны результатом, потому что изначально никто, кроме нас, не верил в эту операцию, а мы все это время полагали, что шанс есть», — сказал он (цитата по France24).

Операции по разделению сиамских близнецов, соединенных в области головы, проводятся с 1987 года. Впервые подобную процедуру осуществил американский хирург Бенджамин Карсон из Балтимора. В 1987 году он разделил краниопагов из Германии — Патрика и Бенджамина Биндеров. Близнецы выжили после операции, однако так и не смогли самостоятельно говорить или ходить, писал Washington Post.

Карсон в 2016 году участвовал в выборах на пост президента США от Республиканской партии, но позже отказался от выдвижения, поддержав кандидатуру Дональда Трампа. В его администрации он получил пост министра жилищного строительства и городского развития США.

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Теги
Алексей Браверман
сиамские близнецы Операция
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