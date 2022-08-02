Путин оценил вклад десантников в спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск, отметив, что те действуют умело и решительно в ходе специальной военной операции. Поздравление опубликовано на сайте Минобороны.

По словам Путина, нынешнее поколение солдат и офицеров «достойно продолжает сложившиеся в войсках патриотические традиции, при решении сложных задач». «И, конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции», — отметил президент.

Десантников поздравил также глава Минобороны Сергей Шойгую. Он отметил смелость российских военных в спецоперации. «Принимая участие в специальной военной операции, личный состав Воздушно-десантных войск действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и учение решать поставленные задачи в самых сложных условиях обстановки», — говорится в поздравлении.

День Воздушно-десантных войск ежегодно празднуется 2 августа.

Россия ведет военную спецоперацию на Украине с 24 февраля, глава государства Владимир Путин утверждал, что она, в частности, необходима для защиты мирного населения Донбасса от «геноцида».