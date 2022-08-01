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Twitter и «ВКонтакте» разблокировали в Узбекистане

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На территории Узбекистана восстановили доступ к социальным сетям Twitter и «ВКонтакте», а также к китайскому WeChat, передает пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента республики в Telegram.

«С сегодняшнего дня на территории нашей страны полностью возобновляется беспрепятственный доступ к социальным сетям Twitter, WeChat и «ВКонтакте», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что продолжают переговоры с соцсетью TikTok. «Блокировки только вредят развитию», — добавили в пресс-службе.

Узбекистан ограничил работу «ВКонтакте», Twitter и TikTok
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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Работа этих соцсетей была ограничена на территории Узбекистана около года назад из-за нарушения закона о персональных данных. В мае 2021 года Комитет по инновационному развитию, информационной политике и информационным технологиям парламента республики отправил соответствующие уведомления Facebook, Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, «Яндекс».

В ведомстве объяснили, что данные соцсети и сервисы должны обеспечивать сбор, систематизацию и хранение персональных данных граждан Узбекистана в технических средствах и базах данных, расположенных на территории страны, а также регистрировать их в государственном реестре персональных баз данных.

В итоге в июле того же года Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана приняла решение ограничить работу соцсетей «ВКонтакте», TikTok и Twitter, а в ноябре — мессенджера Telegram, соцсетей Facebook и «Одноклассники».

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