Бочкарев рассказал о ходе строительства моста через реку Битцу

На юге столицы в рамках строительства Московского скоростного диаметра (МСД) ведутся работы по сооружению моста через реку Битцу на участке, который пройдет от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Длина моста составит 109 м, ширина — 40 м, он будет четырехпролетным на пяти опорах, уже полностью завершено погружение призматических свай трех опор, а также устройство стоек двух из них, на одной из опор полностью выполнен ростверк — верхняя часть свайного фундамента, на другой он готов наполовину», — уточнил заммэра.

По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, автодорожный мост через реку Битцу обеспечит движение по основному ходу скоростного диаметра, а также выезды с магистрали на МКАД и Симферопольское шоссе.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный подрядчик и генеральный проектировщик ряда участков МСД) Юрий Кравцов уточнил, что по обеим сторонам моста запланировано строительство очистных сооружений. «Они позволят проводить качественную очистку ливневых и талых сточных вод и минимизировать влияние скоростной магистрали на окружающую среду», — подчеркнул он.

Руководитель инжинирингового холдинга напомнил, что на участке скоростного диаметра от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе запланировано строительство 12 км дорог и семи искусственных сооружений: помимо моста через Битцу здесь строится тоннель под 32-м км МКАД. Кроме того, проект включает тоннель на пересечении МСД и Симферопольского шоссе и четыре эстакады.