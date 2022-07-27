Трое детей пострадали при падении штукатурки в детсаду в Подмосковье

Фото: Прокуратура Московской области

В детском саду «Бобренок» в Ленинском городском округе Московской области на детей во время тихого часа обрушилась штукатурка, сообщили РБК в ГСУ СКР по области. Пострадали три ребенка: один из них госпитализирован, двоим медицинская помощь была оказана на месте, добавили в управлении.

В прокуратуре региона уточнили, что ЧП произошло в детсаду, расположенном на Крымской улице в поселке Боброво. Видновская городская прокуратура и ГСУ СКР по Московской области проводят проверку по данному факту.

В Минздраве Подмосковья отметили, что медики осмотрели троих воспитанников детского сада. «Из них двоим не потребовалась госпитализация, они отпущены домой под наблюдение на дому врачами поликлиники. Еще один ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, подведомственное Минздраву Московской области, в удовлетворительном состоянии. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе администрации Ленинского городского округа сообщили, что сразу после происшествия всех детей эвакуировали из здания. Девочка и мальчик 2016 года рождения получили ушибы мягких тканей бедра — после осмотра их отпустили домой. Девочка 2015 года рождения получила ушиб голени.

«В Видновской районной клинической больнице ей сделан рентген и компьютерная томография, переломов нет, других травм также не обнаружено. По предложению врачей девочка останется в больнице до завтра под присмотром врачей и родителей», — добавил представитель администрации.

На место прибыл глава городского округа Алексей Спасский и профильные службы. Причины произошедшего будут установлены в ходе следственных действий и по результатам строительной экспертизы. Тщательная проверка будет проведена во всем здании. На это время детей переведут в другой корпус, рассказали в пресс-службе.