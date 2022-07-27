Ракова анонсировала старт творческого фестиваля «Московского долголетия»
В столице начался творческий фестиваль «Московского долголетия», во время которого представители старшего поколения смогут проявить себя в творческих конкурсах по четырем направлениям — это вокал, танцы, «Мастерская художников» и «Мастерская дизайнеров». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Победители конкурсов фестиваля представят результаты работ на гала-концерте в преддверии Дня старшего поколения, который отмечается 1 октября.
Кроме того, по словам заммэра, на гала-концерте впервые выступит музыкальная группа проекта — ВИА «Московское долголетие». Для создания ансамбля уже объявлен кастинг — чтобы получить шанс стать участником музыкальной группы и поработать с профессиональными продюсерами и преподавателями, нужно подать заявку до 1 августа. Это можно сделать на сайте либо обратиться в центр социального обслуживания своего района, пояснили в Комплексе соцразвития столицы.
По словам Раковой, по первым трем направлениям — вокалу, танцам и «Мастерской художников» — окружные этапы конкурсов уже прошли, тогда как на последнее, «Мастерскую дизайнеров», еще идет набор: заявки принимаются до 7 августа.
Как подать заявку в «Мастерскую дизайнеров»
- Посмотреть видеоурок по созданию эскизов от члена Союза дизайнеров России, педагога Любови Шамшиной.
- Распечатать альбом для создания эскизов и анкету по этой ссылке.
- Создать от 1 до 10 авторских эскизов, используя шаблоны из альбома, а также заполнить анкету.
- Отсканировать или сфотографировать эскизы и анкету и направить на почту moda-md@mail.ru.
«Творческие люди, особенно в «серебряном возрасте», нуждаются в самореализации, публичных выступлениях и поддержке зрителей. Причем это касается не только профессиональных артистов, но и тех, кто открыл в себе творческий потенциал в зрелом возрасте. В проекте «Московское долголетие» более 33 тыс. человек занимаются вокалом, рисованием, танцами, дизайном одежды — им нужна возможность раскрыть свой талант. Для этого мы ежегодно проводим творческие конкурсы», — добавила заммэра.
В свою очередь, замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов отметил, что творческий проект «Мастерская дизайнеров» оказался особенно успешным в прошлом году: тогда москвичи старшего поколения работали с пятью известными дизайнерами, а их работы были даже представлены на Московской неделе моды этим летом.
«В этом году мы надеемся повторить и приумножить успех и объявляем открытый кастинг в творческие лаборатории. Одежда — это один из элементов самовыражения, и кому, как не участникам «Московского долголетия», знать модные потребности своего поколения», — добавил Филиппов.
Проект мэра Москвы «Московское долголетие» стартовал 1 марта 2018 года и сейчас является крупнейшей программой для досуга, образования и оздоровления старшего поколения. Более 420 тыс. москвичей старшего возраста стали участниками проекта за 4,5 года его существования. Весной 2022 года в проекте «Московское долголетие» возобновились очные занятия кружков и секций в помещениях, и сейчас проект работает в полном объеме.
Стать частью сообщества «Московского долголетия» могут все желающие москвичи старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, вне зависимости от социального статуса и состояния здоровья. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Записаться можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района: контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».