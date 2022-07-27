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Бочкарев оценил внедрение «умных» технологий при строительстве больниц

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Строительство крупных медицинских объектов в столице переводится в «цифру», при этом «умные» решения применяются на всех этапах жизненного цикла зданий — от проектирования и строительства до эксплуатации. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Применение сквозных технологий на всем жизненном цикле объектов позволяет создавать человекоцентричные больницы, комфортные как для пациентов, их близких, а также для медиков и персонала, эксплуатирующих здание. Так, при строительстве в новом инфекционном лечебно-диагностическом комплексе Инфекционной клинической больницы № 1 применяются сервисы по цифровизации закупок, облачный сервис для исполнительной документации, мобильный сервис найма персонала и расчетов. В перспективе планируется внедрить систему «умной» эксплуатации здания», — заявил заммэра.

На территории ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе сейчас ведется строительство одного из крупнейших в России инфекционных стационаров. Комплекс площадью 96,5 тыс. кв. м рассчитан на 546 мельцеровских боксов. Инфекционная больница предназначена для госпитализации больных с вирусными инфекционными заболеваниями, а также для оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению, диагностики и лечения в амбулаторных и стационарных условиях.

По словам Бочкарева, в настоящее время в Москве одновременно возводится 30 объектов здравоохранения. Проектирование всех медицинских объектов ведется с применением технологий информационного моделирования. «BIM-модель применяется в процессе строительства, а далее используется как цифровой двойник при эксплуатации объекта», — уточнил руководитель градостроительного комплекса.

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Фото:Freepik

Цифровые двойники — это точные копии объектов, инженерных сетей и коммуникаций. С помощью цифрового двойника можно отслеживать состояние объекта, что позволяет продлевать его жизненный цикл на десятки лет, увеличивать производительность инженерного состава на 20%, срок службы инженерного оборудования — более чем на 15%, а также снижать затраты на внеплановое обслуживание до 50%.

«Во многих объектах внедряются различные цифровые решения, направленные на оптимизацию процессов, ускорение согласований, сокращение расходов. Так, облачный сервис для исполнительной документации Exon экономит время на согласование документации на 50%: устранение подрядчиком замечаний заказчика занимает 5–10 минут, акты отправляются на проверку сразу в момент их переформатирования, день в день, накладные расходы снижаются втрое», — отметил Бочкарев.

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Москва "умное строительство" здравоохранение цифровые технологии
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