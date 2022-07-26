В Москве построят новый велопешеходный мост через Яузу

Сергей Кузнецов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Московские власти анонсировали строительство велопешеходного моста через Яузу недалеко от станции метро «Ботанический сад». Сооружение длиной 100 м «преобразит подмостовое пространство Московского центрального кольца и Северо-восточной хорды, а также повысит связность территорий», рассказали в Москомархитектуре.

«Сейчас берег Яузы под МЦК неудобен для пешеходов и, тем более он не годится для занятий спортом. Наша задача — сделать это место важной точкой притяжения, чтобы пространство, которое сейчас находится в запустении, обрело новые функции и стало привлекательным для москвичей и гостей города», — пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Вдоль русла Яузы проложат удобные велосипедные, пешеходные и беговые дорожки. Там появятся велопарковки и понятная навигация. Воплощение решений разработчика проекта, Института Генплана Москвы, позволит создать единую структуру парковых пространств, в которую войдут парк «Свибловские пруды», Леоновская роща, парк «Сад будущего».

«Результатом реализации проекта станет качественная пешеходная связь районов Свиблово и Ростокинский. Жители смогут выбирать при передвижении по городу новые оптимальные пути следования», — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В начале декабря 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по эстакаде основного хода Северо-восточной хорды от станции «Ботанический сад» Московского центрального кольца (МЦК) до Сельскохозяйственной улицы.

Также в районе Ростокино рядом с Яузой появятся дорожки для велосипедистов и пешеходов. Об этом в мае говорила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Так, в общей сложности на новых благоустроенных территориях появятся беговые дорожки протяженностью 1 311 м, велодорожки протяженность 1 465 м и пешеходные дорожки — 1 510 м.