У отрекшегося от престола императора Японии обнаружили проблемы с сердцем

Акихито (Фото: Junko Kimura / Getty Images)

У японского императора на покое, 88-летнего Акихито, который в 2019 году отрекся от престола, выявили правожелудочковую сердечную недостаточность, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на управление императорского двора.

Акихито проходил диагностику в больнице Токийского университета. Бывший император проходит курс лечения с конца июня и сейчас чувствует себя лучше, отмечается в сообщении.

Согласно Конституции 1947 года, в Японии император является символом государства и единства народа и не имеет политических полномочий.

Акихито вступил на престол в 1989 году после смерти своего отца Хирохито, при котором и был принят Основной закон, ограничивающий императорскую власть. После отречения Акихито новым императором стал его старший сын Нарухито.

Девизом правления Акихито было хэйсэй — установление мира. Вместе с приходом к власти Нарухито сменился и девиз, теперь это рэйва, иероглифы которого означают удачу, гармонию и мир.

О намерении отречься от престола Акихито объявил еще в 2016 году, беспокоясь, что он не сможет выполнять свои обязанности. В 2017-м парламент страны одобрил законопроект, позволяющий императору покинуть трон. Это был первый случай отречения за последние двести лет истории Японии.