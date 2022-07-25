Брат замминистра инфраструктуры Украины потерял глаз из-за подрыва мины

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 58,67 (+0,91) Инвестиции, 16:28
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 57,78 (+0,39) Инвестиции, 16:28
«Амедиатека» покажет приквел «Игры престолов» Технологии и медиа, 18:59
Врач Байдена заявил о почти полном исчезновении у него симптомов COVID-19 Политика, 18:58
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 18:55
Россияне переложили более 800 млрд руб. с депозитов из-за падения ставок Финансы, 18:55
Адвокат сообщил, что Гозмана отпустили после задержания Политика, 18:47
Tesla получила убыток в $170 млн от падения стоимости криптовалют Крипто, 18:47
Новичок «Локомотива» выбыл до конца года из-за травмы во втором матче Спорт, 18:45
Венецианский кинофестиваль откроет черная комедия с Адамом Драйвером Life, 18:34
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 18:32
В Харькове исключили обсуждение референдума о присоединении к России Политика, 18:31
IKEA возобновила распродажу на сайте Life, 18:24
Лесной пожар на границе национального парка в Калифорнии. Фоторепортаж Общество, 18:20 
В Москве и Петербурге начнет работу новый сервис Mashinomesto Пресс-релиз, 18:14
Курский губернатор сообщил о минометном обстреле сотовой вышки Политика, 18:11
Военная операция на Украине ,  

Брат замминистра инфраструктуры Украины потерял глаз из-за подрыва мины

Маси Найем
Маси Найем (Фото: Телебачення Торонто / YouTube)

Брат заместителя министра инфраструктуры Украины Мустафы Найема, адвокат Маси Найем рассказал, что подорвался на мине. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «Телевидение Торонто».

Найем, вступивший в украинскую армию добровольцем, получил тяжелое ранение в начале июня. Тогда он написал в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что потерял один глаз и почти лишился зрения.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

В интервью «Телевидению Торонто» адвокат сообщил, что он с боевыми товарищами искал место для установки понтонной переправы через реку Северский Донец, но их автомобиль наехал на мину. Осколки раздробили ему черепную кость. Один из товарищей погиб на месте, второй до сих находится в больнице в тяжелом состоянии.

Отвечая на вопрос журналистки, что это был за снаряд, он сказал: «Точно не российская мина была, потому что россияне на тот момент туда еще не заходили». «Или наша была, но кто поставил, с какой целью поставил <...> со временем будет понятно. Коммуникация в армии нуждается в улучшении», — отметил доброволец.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине с целью «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризации и денацификации».

Теги
Военная операция на Украине подрыв автомобиля мина
Материалы по теме
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
ФСБ связала Христо Грозева c попыткой угнать боевые самолеты на Украину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter