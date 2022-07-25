Брат замминистра инфраструктуры Украины потерял глаз из-за подрыва мины

Маси Найем (Фото: Телебачення Торонто / YouTube)

Брат заместителя министра инфраструктуры Украины Мустафы Найема, адвокат Маси Найем рассказал, что подорвался на мине. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «Телевидение Торонто».

Найем, вступивший в украинскую армию добровольцем, получил тяжелое ранение в начале июня. Тогда он написал в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что потерял один глаз и почти лишился зрения.

В интервью «Телевидению Торонто» адвокат сообщил, что он с боевыми товарищами искал место для установки понтонной переправы через реку Северский Донец, но их автомобиль наехал на мину. Осколки раздробили ему черепную кость. Один из товарищей погиб на месте, второй до сих находится в больнице в тяжелом состоянии.

Отвечая на вопрос журналистки, что это был за снаряд, он сказал: «Точно не российская мина была, потому что россияне на тот момент туда еще не заходили». «Или наша была, но кто поставил, с какой целью поставил <...> со временем будет понятно. Коммуникация в армии нуждается в улучшении», — отметил доброволец.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине с целью «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризации и денацификации».