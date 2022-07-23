Генпрокурор предложил создать единый сайт о всех льготах в России

Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с инициативой о создании единого информационного ресурса, где будет собрана информация о всех льготах и других видах государственной помощи россиянам, сообщается на сайте ведомства.

«Практика прокурорского надзора свидетельствует о недостаточной осведомленности граждан о предусмотренных для них федеральных и региональных льготах, механизмах материальной и иной поддержки вследствие размещения соответствующих данных в разрозненных информационных источниках», — пояснили в прокуратуре.

Поэтому Краснов внес предложение в Правительство создать сайт, где были бы собраны сведения о положенных гражданам льготах и выплатах в зависимости от региона проживания, социального статуса и жизненной ситуации. Как отметили в прокуратуре, появление такого ресурса «будет способствовать оптимизации взаимодействия государства с гражданами при получении ими мер социальной поддержки и повышению уровня правовой грамотности и благополучия населения».