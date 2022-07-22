В Москве задержали подозреваемых в банковских махинациях на ₽4,5 млрд
В Москве полиция задержала пять подозреваемых в ведении незаконной банковской деятельности, оборот от которой за полтора года достиг 4,5 млрд руб., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. В течение нескольких лет они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств», — сказала она.
Самой популярной услугой, которую предоставляли участники схемы, было обналичивание средств. Клиенты перечисляли деньги на расчетные счета подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок, используя фиктивные основания. Всего таких предприятий насчитывалось 25, основным видом их деятельности значились строительные работы.
Все переведенные деньги затем обналичивали и возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере 2% и более. В МВД заявили, что услугой хотели воспользоваться «значительное количество» лиц, так как их привлекала низкая ставка комиссии.
Всего, по словам Волк, подозреваемые заработали на своей схеме 90 млн руб. В результате полиция вместе с сотрудниками ФСБ задержала пять человек — главу организованной группировки и четырех соучастников.
Против задержанных завели уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере или в составе организованной группы). По ней грозит до семи лет тюрьмы. Всем подозреваемым предъявили обвинение, их поместили под домашний арест. В их офисах и домах провели обыски и изъяли оттуда компьютерную технику, печати фирм-однодневок, документы и другие предметы.