В России на 66% вырос спрос на противостоящих DDoS-атакам специалистов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК Life
РБК+
Новая экономика
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК Life
РБК+
Новая экономика
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 57,11 (+1,29) Инвестиции, 21 июл, 16:44
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 56,48 (+1,63) Инвестиции, 21 июл, 16:44
Сбербанк исключил влияние санкций ЕС на работу внутри России Финансы, 08:34
«Коммерсантъ» узнал детали по запуску онлайн-продаж рецептурных лекарств Общество, 08:23
В России сократился выпуск Orbit из-за санкций Бизнес, 08:20
В Раде предложили воровать у России транзитный газ Политика, 08:06
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 08:06
Британские силовики назвали возможные признаки обхода санкций россиянами Финансы, 08:00
В АТОР оценили потери туротрасли из-за ограничений Запада в сфере авиации Экономика, 07:42
В России на 66% вырос спрос на противостоящих DDoS-атакам специалистов Технологии и медиа, 07:30
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 07:19
В США напали на кандидата в губернаторы Нью-Йорка во время выступления Политика, 07:03
Компания экс-министра Реймана представит российского конкурента Android Технологии и медиа, 07:00
В МИД Приднестровья заявили о планах республики войти в состав России Политика, 06:51
Платный въезд в Москву: опыт мировых столиц Партнерский проект, 06:36
ТАСС узнал о применении новейшего беспилотника «Ласточка» на Украине Политика, 06:34
Технологии и медиа ,  
0 

В России на 66% вырос спрос на противостоящих DDoS-атакам специалистов

Фото: La Nacion / ZUMA / ТАСС
Фото: La Nacion / ZUMA / ТАСС

По сравнению с прошлым годом число размещенных российскими работодателями вакансий для борьбы с DDoS-атаками выросло на 66%, следует из результатов исследования сервиса для поиска работы HeadHunter.

Всего с начала 2022 года на hh.ru было опубликовано свыше 16 тыс. вакансий в сфере информационной безопасности, в 2% из них непосредственно требовались специалисты, способные противостоять DDoS-атакам.

Чаще всего специалистов такого профиля искали московские компании (51% вакансий от всего объема по России), а также ростовские (14%) и петербургские (11%). В семерке лидеров по числу подобных вакансий также оказались фирмы из Свердловской (5%), Нижегородской, Новосибирской и Самарской областей (по 3% в каждой). Наибольший прирост числа вакансий для таких специалистов зафиксирован в Санкт-Петербурге (в шесть с половиной раз по сравнению с 2021 годом) и в Свердловской области (прирост в два раза).

Основную массу подобных вакансий размещали ИТ-компании (51% от общего числа по стране), на втором месте — финансовые и банковские (8%), на третьем — крупные ретейлеры (6%). По 3% пришлось на транспортно-логистические и металлургические компании, 1% — на госсектор.

Среди условий, которые предлагают работодатели, — полный рабочий день и полная ставка (95% вакансий), удаленный формат работы (30%), сменный график (5%). В числе требований — наличие опыта (в 54% вакансий — до трех лет, 39% — до шести лет).

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для специалистов по сетевой безопасности в среднем по России — 150 тыс. руб., максимальная — 400 тыс.

Что такое DDoS-атаки и как от них защищаться бизнесу
Индустрия 4.0
Фото:Unsplash

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Стоит ли российским продавцам сегодня начинать торговать на Amazon
Инструкции
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Выстроится очередь до Петербурга». Эксперты — о предельной цене на нефть
Прогнозы
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images 5 трлн руб. выпадающих доходов: в каком настроении находится сфера услуг
Исследования
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт
Статьи

С конца февраля российские сайты подвергаются мощным по силе и продолжительности DDoS-атакам. Среди ресурсов, которые стали целями хакеров, — сайты Кремля, правительства, Госдумы, Совета Федерации, федеральных и муниципальных ведомств, арбитражных судов, «Роскосмоса», РЖД, отечественных авиакомпаний, СМИ, портал «Госуслуги» и др. Средняя продолжительность DDoS-атак выросла с нескольких минут до нескольких дней.

Теги
DDos-атаки IT-специалисты вакансии
Материалы по теме
Минцифры сообщило о DDoS-атаках на «Госуслуги» со стороны Украины
Технологии и медиа
Путин выступит на ПМЭФ на час позже из-за DDoS-атак
Политика
Сайты российских авиакомпаний подверглись DDoS-атакам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter