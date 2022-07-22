В России на 66% вырос спрос на противостоящих DDoS-атакам специалистов
По сравнению с прошлым годом число размещенных российскими работодателями вакансий для борьбы с DDoS-атаками выросло на 66%, следует из результатов исследования сервиса для поиска работы HeadHunter.
Всего с начала 2022 года на hh.ru было опубликовано свыше 16 тыс. вакансий в сфере информационной безопасности, в 2% из них непосредственно требовались специалисты, способные противостоять DDoS-атакам.
Чаще всего специалистов такого профиля искали московские компании (51% вакансий от всего объема по России), а также ростовские (14%) и петербургские (11%). В семерке лидеров по числу подобных вакансий также оказались фирмы из Свердловской (5%), Нижегородской, Новосибирской и Самарской областей (по 3% в каждой). Наибольший прирост числа вакансий для таких специалистов зафиксирован в Санкт-Петербурге (в шесть с половиной раз по сравнению с 2021 годом) и в Свердловской области (прирост в два раза).
Основную массу подобных вакансий размещали ИТ-компании (51% от общего числа по стране), на втором месте — финансовые и банковские (8%), на третьем — крупные ретейлеры (6%). По 3% пришлось на транспортно-логистические и металлургические компании, 1% — на госсектор.
Среди условий, которые предлагают работодатели, — полный рабочий день и полная ставка (95% вакансий), удаленный формат работы (30%), сменный график (5%). В числе требований — наличие опыта (в 54% вакансий — до трех лет, 39% — до шести лет).
Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для специалистов по сетевой безопасности в среднем по России — 150 тыс. руб., максимальная — 400 тыс.
С конца февраля российские сайты подвергаются мощным по силе и продолжительности DDoS-атакам. Среди ресурсов, которые стали целями хакеров, — сайты Кремля, правительства, Госдумы, Совета Федерации, федеральных и муниципальных ведомств, арбитражных судов, «Роскосмоса», РЖД, отечественных авиакомпаний, СМИ, портал «Госуслуги» и др. Средняя продолжительность DDoS-атак выросла с нескольких минут до нескольких дней.