Росавиация разрешила 17-летнему пилоту из Бельгии полет над Россией

Мак Рутерфорд (Фото: Ahmedabad Airport / Twitter)

Росавиация выдала разрешение на разовый полет через российскую территорию бельгийскому летчику Маку Рутерфорду, который совершает кругосветное путешествие. Соответствующее решение принял глава ведомства Александр Нерадько, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

Легкомоторный самолет Shark, который пилотирует Рутерфорд, следует по маршруту Сеул (Корея) — Ном (Аляска, США). Он будет лететь над Россией четыре дня через Владивосток, Хабаровск, Магадан и Анадырь. В российское воздушное пространство самолет войдет 25 июля.

Рутерфорду 17 лет, он рассчитывает установить мировой рекорд, став самым юным пилотом, совершившим кругосветное путешествие на сверхлегком самолете. Осенью 2021 года это сделала его старшая сестра Зара Рутерфорд, которая также летела через российскую территорию.

Росавиация поручила двум своим управлениям, Северо-Восточному и Дальневосточному, взять полет под особый контроль. Аэропортам назначения и запасным аэродромам на маршруте поручили подготовиться к обслуживанию самолета и привезти необходимый объем горючего.

Также Росавиация поручила местным подразделениям Государственной корпорации по организации воздушного движения вести аэронавигационное обслуживание и метеообеспечение рейса. За самолетом будут следить авиационные спасательные службы.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что к главе Росавиации Александру Нерадько, который сейчас лежит в больнице, обратились представители гражданской авиации и глава российского МИДа Сергей Лавров. «Просим вас выдать разрешение на выполнение разового нерегулярного полета воздушному судну Shark по маршруту Сеул — Ном в период [с] 21 июля 2022 [года] по 24 июля 2022 [года] через [российскую] территорию», — говорилось в обращении министра к главе ведомства, на которое ссылался канал.