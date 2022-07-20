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«РИА Новости» сообщило о плане утилизации самой большой подлодки в мире

Из боевого состава российского ВМФ вывели самую большую в мире атомную подводную лодку «Дмитрий Донской» (проект 941 «Акула»), ее утилизируют, сообщило государственное агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Подводная лодка «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что имя «Дмитрий Донской» уже присвоили другой стратегической подводной лодке с ядерной силовой установкой — «Борей-А» (проект 955А), ее заложили в 2021 году на северодвинском «Севмаше».

Выведенная из боевого состава ВМФ подводная лодка числилась в нем более 40 лет — с 1980 года. Она являлась головной лодкой проекта 941, в его рамках построили шесть субмарин. В 2002 году лодку модернизировали, она участвовала в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава».

В Минобороны ранее планировали оставить «Дмитрия Донского» на вооружении для испытаний вооружений до 2017 года, говорил источник РБК в ведомстве. Позднее однако рамки сдвигали, в 2016 году срок службы продлили до «как минимум 2020 года», сообщал неназванный собеседник ТАСС.

Как отмечает «РИА Новости», подлодка — самая большая в мире по водоизмещению — 48 тыс. т.

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