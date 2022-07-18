В Чебоксарах вслед за Нижним Новгородом затопило улицы

В некоторых микрорайонах Чебоксар затопило улицы из-за сильного дождя, сообщает портал pg21.ru.

В частности, затопленными оказались дороги в микрорайонах Солнечный и Новый Город. Некоторым автомобилистам пришлось передвигаться наполовину в воде, в результате машины заглохли, рассказали очевидцы, снимавшие потоп на видео.

По их словам, в микрорайон Новый Город также не могут попасть троллейбусы.

Ранее некоторые улицы из-за ливней затопило в Нижнем Новгороде. В пресс-службе мэрии РБК сообщили, что в городе за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков, из-за чего дождеприемники не справились. Коммунальщиков перевели на усиленный режим работы.