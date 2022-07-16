Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:56
Власти Приморья ввели режим ЧС в четырех округах из-за паводков Общество, 07:56
Европол ликвидировал группировку, ввозившую в ЕС нелегалов через Россию Общество, 07:36
В правительстве допустили отмену НДС на социально значимые товары Экономика, 07:23
В Раде заявили о намеке на ввод армии Венгрии после слов о защите венгров Политика, 07:16
Адвокаты Маска призвали суд отложить разбирательство по иску Twitter Бизнес, 06:41
Платный въезд в Москву: опыт мировых столиц Партнерский проект, 06:36
Судмедэксперты исключили криминальную смерть Иваны Трамп Общество, 06:09
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Курский губернатор обвинил ВСУ в обстреле приграничного поселка Политика, 05:47
Сенатор США призвал не принимать в НАТО страны бывшего Советского Союза Политика, 05:38
Более половины россиян хотя бы раз выигрывали в лотереях Общество, 05:00
В Мексике задержали беглого наркобарона Общество, 04:59
Украина пригрозила исками JPMorgan и HSBC из-за российской нефти Экономика, 04:39
Конгресс США одобрил законопроект о гарантиях права на аборт Общество, 03:58
Общество ,  
0 

Европол ликвидировал группировку, ввозившую в ЕС нелегалов через Россию

В ходе координируемой Европолом операции в Польше и Великобритании задержали 11 членов группировки, которая занималась ввозом в страны ЕС нелегальных мигрантов, в том числе через Россию и Белоруссию, сообщает ведомство.

В Великобритании задержали одного человека по немецкому ордеру, остальных арестовали в Польше. В ходе операции были выявлены 11 перевозок: семь посредников доставили 44 нелегала из Ирака в Литву, еще четверо ввезли 16 мигрантов из Афганистана, Индии, Ирака и Сирии в Польшу. 

По данным Европола, группировка перевозила нелегалов из Ирака в Турцию, откуда мигранты легально отправлялись в Москву по туристическим визам. Оттуда их перевозили в Белоруссию и затем направляли в Германию через Польшу и Литву. Посредниками выступали граждане Грузии, Латвии, Литвы, Сирии, Украины и Узбекистана. Преступники получали за свои услуги от €10 000 до €13 000, предполагается, что всего они заработали не менее €7 млн.

Удалось ли Польше отгородиться от мигрантов стеной в 186 км. Видео
Политика

После миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши осенью прошлого года последняя решила построить стену длиной 186 км. К концу июня Польша достроила стальное ограждение высотой 5,5 метра с колючей проволокой, однако нелегалы находят способы проникнуть в страну.

Теги
нелегальная миграция Европол
Материалы по теме
В ЕС предупредили о риске наплыва мигрантов из-за кризиса продовольствия
Политика
Британия начнет отправлять нелегальных мигрантов в Руанду в июне
Политика
Удалось ли Польше отгородиться от мигрантов стеной в 186 км. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter