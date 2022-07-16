Европол ликвидировал группировку, ввозившую в ЕС нелегалов через Россию

В ходе координируемой Европолом операции в Польше и Великобритании задержали 11 членов группировки, которая занималась ввозом в страны ЕС нелегальных мигрантов, в том числе через Россию и Белоруссию, сообщает ведомство.

В Великобритании задержали одного человека по немецкому ордеру, остальных арестовали в Польше. В ходе операции были выявлены 11 перевозок: семь посредников доставили 44 нелегала из Ирака в Литву, еще четверо ввезли 16 мигрантов из Афганистана, Индии, Ирака и Сирии в Польшу.

По данным Европола, группировка перевозила нелегалов из Ирака в Турцию, откуда мигранты легально отправлялись в Москву по туристическим визам. Оттуда их перевозили в Белоруссию и затем направляли в Германию через Польшу и Литву. Посредниками выступали граждане Грузии, Латвии, Литвы, Сирии, Украины и Узбекистана. Преступники получали за свои услуги от €10 000 до €13 000, предполагается, что всего они заработали не менее €7 млн.

После миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши осенью прошлого года последняя решила построить стену длиной 186 км. К концу июня Польша достроила стальное ограждение высотой 5,5 метра с колючей проволокой, однако нелегалы находят способы проникнуть в страну.