Более половины россиян хотя бы раз выигрывали в лотереях

Почти треть россиян (31%) «пару-тройку» раз выигрывали в лотерее, много раз повезло десятой части (11%), а каждому шестому (15%) — только однажды, при этом по сей день продолжают участвовать в розыгрышах чуть менее половины (48%), следует из результатов совместного исследования Росгосстраха и банка «Открытие», с которыми ознакомился РБК.

В опросе с 24 июня по 10 июля принимал участие 1501 респондент старше 18 лет, мужчин и женщин среди них было почти равное количество — 52% и 48% соответственно.

Из тех, кто сейчас не участвует в розыгрышах, подавляющее большинство (82%) имеет такой опыт. Так, больше четверти (26%) участвовали в лотерее последний раз полтора года назад, 19% опрошенных — меньше года назад, 17% — год назад и 9% — два года назад. Больше десятой части респондентов (11%) испытали удачу в далеком детстве.

Чаще всего в лотереях участвуют жители Омской области (70%), Краснодарского края (66%), Красноярского края (59%), Нижегородской области (58%) и Москвы (52%). В регионах с городами-миллионниками в розыгрышах участвуют менее половины жителей: в Ростовской и Новосибирской областях — 48%, в Челябинской области и Татарстане — 46%, в Волгоградской области — 45%. 40% петербуржцев также склонны испытывать удачу, за ними следуют жители Свердловской (38%) и Самарской областей (34%). Менее трети (31%) пермяков участвуют в лотереях, а в регионах с административными центрами с численностью населения менее 1 млн человек доля участников розыгрышей составляет 41%.

Аналитики отмечают, что с возрастом интерес к лотереям пропадает: примерно половина респондентов помоложе участвует в розыгрышах (51% опрошенных младше 24 лет и 49% в возрасте от 35 до 44 лет), среди более возрастных респондентов эта доля ниже (43% — в возрасте 45-54 лет и 40% — в возрасте от 55 лет). Последние чаще других удивлялись тому, что лотереи все еще проводятся: если общая доля респондентов с таким мнением составила 6%, то в данной категории число удивившихся на 5% больше. Женщины участвуют в лотереях чуть чаще мужчин (49% против 47%).

Причиной участия в лотереях большинство опрошенных назвали желание испытать удачу (57%) и получить эмоциональное удовольствие (24%). Быстро разбогатеть таким образом пытается каждый пятый, 14% участвуют в розыгрышах из азарта (14%), а каждый десятый хочет снять стресс. Только 4% участвуют в лотереях, только если они благотворительные, чтобы поддерживать доброе дело.

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Только каждый восьмой из числа участвующих в розыгрышах (12%) покупает билеты раз в месяц или чаще. По большей части (49%) россияне участвуют в лотереях раз в несколько месяцев или реже раза в год (39%).

Подавляющее большинство россиян не готовы тратить на розыгрыши больше 1 тыс. руб.: две трети опрошенных покупают лотереи примерно на 500-1000 руб. в год, каждый седьмой (15%) — 100-500 руб. в год, а каждый десятый (10%) — меньше 100 руб. в год. Более крупные суммы согласны потратить менее десятой части респондентов: 6% — 1000-5000 руб. в год и всего 2% — свыше 5000 руб. в год. У большей части удачливых участников лотерей затраты на них окупились, однако 43% признали, что потратили больше, чем выиграли.

При этом крупно повезло только каждому девятому участнику лотереи из опрошенных: 6% выиграли от 50 до 100 тыс. руб., 3% — 100-250 тыс. руб., 2% — от 250 тыс. руб. У большинства (67%) общая сумма всех денежных выигрышей не превышала 5 тыс. руб, каждый восьмой (13%) выигрывал в общей сложности 10-50 тыс. руб., менее десятой части респондентов выиграли от 5 до 10 тыс. руб. Выигрыши треть опрошенных потратили на бытовые расходы, четверть — на подарки родным и близким (25%), чуть меньше (23%) — на подарки себе. Почти равное число респондентов выигранные деньги потратили на оплату кредита или долга либо отложили средства (16% и 15% соответственно).

Менее десятой части удачливых участников опроса выигрывали крупные неденежные призы — 9% достались квартира или путешествие по России (9%), 8% — автомобиль. 7% опрошенных назвали среди своих выигрышей смартфоны, чайник и книги, 6% — стиральную машину и сертификаты на приобретение косметики, 5% — поездку за рубеж, сертификат на квест, ноутбук, 4% — иную бытовую технику или электронику (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).