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Ликсутов объяснил рост популярности общественного транспорта у москвичей

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

За прошедшую неделю число пассажиров на столичном городском транспорте выросло на 11% по сравнению с тем же периодом 2021 года, тем временем количество тех, кто предпочитает пользоваться личными автомобилями, наоборот, снизилось на те же 11%. Об этом сообщил официальный Telegram-канал дептранса Москвы.

Количество пользователей различных видов транспорта в Москве на прошедшей рабочей неделе по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году:

  • на метро в рабочий день совершается 6,55 млн поездок (на 18% больше, чем в прошлом году за это же время);
  • на наземном транспорте — 3,24 млн поездок (на 11% больше);
  • МЦД — 570 тыс. поездок (на 14% больше);
  • Пригородные электрички внутри Москвы — 840 тыс. поездок (на 11% больше);
  • такси — 1,57 млн поездок (на 9% больше);
  • личные авто — 7,54 млн поездок — (на 11% меньше).

«Мы видим, что мобильность в городе растет — Москва живет нормальной жизнью, люди чаще ездят в места отдыха, парки, бизнес- и торговые центры, и для этих поездок выбирают именно городской транспорт. На этой неделе по сравнению с прошлым годом количество уникальных пассажиров городского транспорта выросло на 11%, а личных авто — снизилось на 11%. Это хорошая тенденция, которая показывает удобство городского транспорта. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим делать все возможное, чтобы еще больше людей оценили его комфорт», — заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее заммэра в интервью РБК делился планами, как разгрузить город от пробок. По его словам, для того чтобы движение в городе было свободным как в летние месяцы, надо снизить количество личных автомобилей на дорогах лишь на 150 тыс. Это лишь около 250 тыс. дополнительных пассажиров на транспорте.

Теги
Максим Ликсутов департамент транспорта Московский метрополитен
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