В Екатеринбурге полиция с ОМОНом провела рейд в цыганском поселке

Фото: МВД РФ

В Екатеринбурге сотрудники полиции, ОМОНа, спецподразделений «Гром» и ФСБ провели рейд в цыганском поселке города, после которого было составлено около 50 протоколов об административных нарушениях, сообщил РБК начальник пресс-службы МВД региона Валерий Горелых.

Цыганский поселок находится в районе улиц Викулова и Шекспира в юго-западной части города. Как утверждал экс-мэр города и борец с наркотиками Евгений Ройзман, коттеджи в этом районе возвели цыгане на деньги, полученные от наркоторговли. По новому генеральному плану, утвержденному в 2020-м, предполагался снос домов цыганского поселка, но жители выступили против этого, пишет 66.ru.

Портал E1.ru указывает, что рейд в ночь с 14 на 15 июля был уже вторым за эту неделю. В ходе него полиция проверила 62 человека из числа местных жителей, указал Горелых. Двух человек привлекли к ответственности по статье 5.35 КоАП (ненадлежащее воспитание), еще десять, в том числе троих несовершеннолетних, — по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Данные о еще одном подростке отправят в комиссию по делам несовершеннолетних, еще троих направили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Кроме того, силовики проверили 138 иностранцев, в отношении 18 из них были составлены протоколы по ч. 1 ст. 18.8 КоАП (нарушение режима пребывания), добавил Горелых.

Сотрудники ГИБДД проверили более 150 автомобилей, в результате были зафиксированы около 30 нарушений — управление неисправным транспортным средством, отсутствие ОСАГО, водительских прав и т.д. Два человека были задержаны: 16-летний подросток за управление авто без прав и водитель Lada Granta, в которой нашли канистры с наклейками «Вита-Септ» со спиртосодержащей жидкостью без соответствующих документов и предмет, похожий на пистолет Макарова 1966 года выпуска с полным боекомплектом, сообщил Горелых.

Всего по итогам рейда полиция составила 47 административных протоколов, подытожил начальник пресс-службы и отметил, что по указанию руководства регионального главка подобные проверки будут продолжаться как в Екатеринбурге, так и в Свердловской области.