В России разработают ГОСТ по проектированию частных домов

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

По итогам совещания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) при участии представителей Минстроя и Минпромторга подготовлена резолюция с предложением разработать и ввести ГОСТ в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщают «Известия».

ГОСТ сформулирует требования к проектированию частного жилья и общественных территорий малоэтажных поселков, также предлагается разрешить использование инфраструктурных облигаций на строительство таких комплексов девелоперами и другие меры поддержки, что позволит возводить малоэтажные комплексы на льготных условиях, отмечают «Известия». Документ направят на рассмотрение в правительство.

Как сообщили газете в Росстандарте, разработка подобного ГОСТа уже идет. Он будет называться «Индустриальное малоэтажное строительство. Термины и определения» и будет содержать такие понятия, как «домокомплект», «индустриальное ИЖС», «степень заводской готовности домокомплекта».

Еще один ГОСТ будет касаться стандартизации подходов к реестру стройматериалов и технологиям их производства. Оба ГОСТа могут утвердить в третьем квартале 2023 года, добавили в Росстандарте. Там отметили, что готовы рассмотреть предложения, относящиеся к ГОСТам в сфере ИЖС.

Согласно национальному проекту «Жилье и городская среда», к 2030 году объем ввода жилья в России должен вырасти до 120 млн кв. м, из них 50 млн кв. м будут приходиться ИЖС. По данным Росстата, с 2014 года ежегодный объем ввода жилья такого типа составляет 30–40 млн кв. м при общем объеме 75–85 млн кв. м.

Как правило, частные дома граждане строят за собственный счет, ипотека на рынке ИЖС — редкое явление (3–5% против 50–70% в сфере многоквартирных домов), поскольку возникают проблемы с оценкой залога в случае с ИЖС. Частные дома отличаются по площади и планировкам, качество и технологии строительства не всегда отвечают современным стандартам, а сроки строительства растянуты во времени из-за проблем с финансированием.

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В этой связи власти начали разрабатывать специальные меры поддержки и нормативы для ИЖС. В прошлом году на него распространили льготную ипотеку, также обещали ввести регулирование строительства частных домов индустриальным способом, в том числе предполагалось создание реестра материалов и объектов, которые прошли госэкспертизу.