Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на $840 млрд

Палата представителей конгресса США поддержала проект оборонного бюджета на 2023 год объемом около $840 млрд, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

За документ проголосовали 329 конгрессменов, 101 человек выступил против. Далее проект должен быть рассмотрен в Сенате, после чего он поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Согласно проекту, $808,4 млрд будут выделены на расходы Пентагону, $30,5 млрд — Министерству энергетики, а еще $400 млн — на связанные с обороной мероприятия в других подразделениях правительства, уточняет The Hill.

В середине февраля Reuters со ссылкой на свои источники писал, что Байден запросит у конгресса оборонный бюджет в размере более $770 млрд, из них $773 млрд будет выделено Министерству обороны. В числе приоритетных направлений расходов в рамках нового оборонного бюджета один из источников агентства называл строительство кораблей, развитие космических сил, модернизацию ядерной триады.

Оборонный бюджет США на 2022 год составил $768 млрд. Проект бюджета дважды блокировали из-за споров в конгрессе, в том числе из-за санкций против «Северного потока-2». В финальной версии документа они не упоминаются.