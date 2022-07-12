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Ракова анонсировала курсы для НКО по подготовке заявок на гранты

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы )

В Москве с 19 июля стартует новый курс для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) по подготовке заявок на конкурс грантов «Москва — добрый город». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Обучение продлится три недели и будет проходить в специализированном центре занятости «Моя карьера» с участием экспертов комиссии конкурса.

«Мы запускаем практический курс, который поможет повысить шансы НКО на трансформацию их идей в актуальные и экономически эффективные проекты. <…> Наша цель состоит в том, чтобы как можно больше нужных социальных инициатив были поддержаны, успешно реализованы и адресно помогли еще большему числу нуждающихся москвичей. Наш курс для НКО должен в этом помочь», — пояснила заммэра.

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Фото:dszn.ru

Программа обучения будет состоять из шести трехчасовых модулей, каждый из которых посвящен одному из этапов разработки и его оформлению в заявке на грант. В этом году впервые занятия по темам разделов будут проводиться с участием экспертов комиссии, которые оценивают заявки конкурса грантов «Москва — добрый город». Эксперты поделятся опытом разработки проектов, а представители НКО узнают, как правильно описать социальный проект, чтобы получить поддержку от города.

Курс пройдет с 19 июля по 4 августа. Власти уже разослали в социально ориентированные НКО приглашения принять участие в обучение. Кроме того, предусмотрена возможность записаться онлайн через специальную форму.

«При подготовке программы были проанализированы сильные и слабые стороны грантовых заявок и экспертные заключения трех прошедших конкурсов грантов «Москва — добрый город». Уверена, что обучение будет способствовать тому, чтобы как можно больше нужных социальных инициатив будут поддержаны, успешно реализованы и изменят жизнь москвичей к лучшему», — заявила первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

По завершению курса у НКО-участников обучения появится новая возможность — представить свой проект экспертам и получить их предварительную оценку до начала конкурса.

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Более 100 НКО подготовили заявки на получение грантов от Москвы
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Фото:dszn.ru

Участники курсов прошлых лет отмечают положительный эффект от программы обучения. «Курс помог нам понять очень важную вещь: создать успешный социальный проект совсем нетрудно. Изначально мы планировали оказывать только две социальные услуги — занятия канистерапией и адаптивные походы с собаками. Эксперты конкурса рекомендовали нам добавить к этому профориентационную деятельность и включить в число благополучателей подопечных столичных социальных учреждений. В результате получился более эффективный и масштабный проект», — рассказала руководитель проекта «Хаски-терапия. Начинаем путешествие» фонда «Клуб »Приключение» — победителя конкурса грантов «Москва-добрый город» 2021 года Татьяна Хозиева.

По ее словам, в итоге проект помог улучшить физическое и психоэмоциональное состояние более чем 700 благополучателям и предложить трудовую занятость в хаски-парке десяти подопечным столичных домов-интернатов.

«Ценность обучения для нас несомненна: на занятиях мы могли пройти по заявке и четко по инструкции заполнить каждый пункт именно так, как требуется. Каждый год мы получали инсайты о том, что следует добавить в проект, чтобы он стал интереснее и полезнее для благополучателей и качественнее решал социальные задачи города и общества», — рассказала президент АНО содействия занятости и досуга взрослого населения «Возрасту.нет» и основатель сервиса «Бабушка на час» Наталия Линькова.

Организация становилась победителем конкурса грантов «Москва — добрый город» трижды — в 2019, 2020 и 2021 годах. Ее проекты нацелены на обучение людей старшего возраста профессии «няня-гувернантка» и на помощь в их трудоустройстве в семьи.

Линькова также рассказала, что в прошлом году благодаря обучению, доработке, а также сотрудничеству с центром «Моя работа» проект «Бабушка на час» помог решить широкий спектр задач: содействовать занятости и социализации людей старшего возраста, просвещать родительское сообщество (родители посещали открытые уроки), снимать психологический барьер при найме возрастных кандидатов. «И помимо этого, мы помогли молодым родителям снять тревожность, выйти на работу, а также создать новые рабочие места для самозанятых нянь. Все это мы сделали на благо москвичей при поддержке города», — заключила Линькова.

Конкурс грантов в социальной сфере «Москва — добрый город» с бюджетом 400 млн руб. ежегодно проводится в столице с 2019 года. Он дает возможность социально ориентированным НКО получить финансовую поддержку для реализации и развития своих проектов, направленных на помощь людям с инвалидностью, старшему поколению, детям-сиротам, многодетным семьям, горожанам, находящимся на лечении в медучреждениях или нуждающимся в долговременном уходе, бездомным и оказавшимся в кризисной и трудной жизненной ситуации. За три года НКО — победители получили 1,2 млрд руб. на реализацию проектов в социальной сфере. Победителями в трех конкурсах стали около 370 некоммерческих организаций.

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Москва гранты конкурсы обучение Анастасия Ракова
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