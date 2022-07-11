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Умер президент университета Лесгафта Владимир Таймазов

Президент университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, заслуженный тренер России Владимир Таймазов умер в возрасте 73 году лет. Об этом сообщила пресс-служба вуза на сайте.

«Спортивный Петербург понёс невосполнимую утрату. Мы потеряли мудрого руководителя, наставника, человека с большим сердцем», — написал Комитет Санкт-Петербурга по спорту во «ВКонтакте».

Владимир Таймазов пришел в университет в 1976 году и стал преподавателем кафедры теории и методики бокса. Через несколько лет занял должность заведующего кафедры, затем стал проректором и ректором.

Он возглавлял старейший спортивный вуз России с 2001 года по 2016 год. Под его руководством были перестроены стадион и манеж университета, проведена реконструкция спортивных залов и научных лабораторий. Позже Таймазов стал президентом вуза.

Помимо работы в университете, он состоял в Петровской академии наук и искусств, руководил и состоял в Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте, Совете ректоров вузов Санкт-Петербурга, коллегии Министерства образования Росии и других организациях.

Был удостоен ордена Дружбы, ордена Почета, почётных знаков «За заслуги в развитии олимпийского движения в России», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», «Почётный лесгафтовец».

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