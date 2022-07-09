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Умер актер из сериала «Клан Сопрано» Тони Сирико

Американский актер Тони Сирико, известный по сериалу «Клан Сопрано», умер в возрасте 79 лет, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его менеджера Боба Макгоуэна.

Менеджер сообщил, что актер умер в доме престарелых во Форт-Лодердейле (штат Флорида). Причина смерти не называется, однако последние несколько лет, по данным издания, Сирико страдал деменцией.

Тони Сирико родился 29 июля 1942 года в Нью-Йорке. Актерскую карьеру он начал в 1970-х годах после службы в армии. Его первый фильм — «Безумный Джо» (1974 года). В сериале «Клан Сопрано» (1999—2007) Сирико исполнил роль Поли Галтиери — друга главного героя.

Сирико также был известен по ролям в таких фильмах, как «Славные парни», «Полицейские», «Голубоглазый Микки», в кинокартинах режиссера Вуди Аллена «Пули над Бродвеем», «Великая Афродита», «Все говорят, что я люблю тебя», «Колесо чудес» и другие. Кроме того, Сирико озвучивал собаку Винни в пяти эпизодах сериала «Гриффины».

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