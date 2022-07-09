Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 62,05 (-2,09) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 61,27 (-1,88) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Стрелявший в Абэ был в обиде на некую группировку из-за матери Политика, 05:04
Умер актер из сериала «Твин Пикс» Ленни фон Долен Общество, 04:49
Премьер Эстонии объявила об отставке, чтобы вновь возглавить кабмин Политика, 03:53
Елизавета II выразила соболезнования после убийства экс-премьера Японии Политика, 03:47
Ушедший из-за Джонсона глава Минфина решил побороться за пост премьера Политика, 03:19
Ватикан допустил встречу папы римского с патриархом Кириллом в Казахстане Общество, 02:51
Twitter подаст в суд на Маска Технологии и медиа, 02:04
Посольство пообещало ответить на «хамство» Канады после введения санкций Политика, 01:55
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 01:46
Пророссийские власти Харьковской области утвердили новый герб и флаг Политика, 01:19
Маск отказался покупать Twitter Технологии и медиа, 01:08
Росздравнадзор опроверг нехватку феназепама в России Общество, 00:52
Белоусов обсудил увеличение пунктов пропуска через границу России Политика, 00:44
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 00:33
Общество ,  
0 

Умер актер из сериала «Твин Пикс» Ленни фон Долен

Американский актер Ленни фон Долен, снимавшийся в сериале «Твин Пикс», умер в возрасте 63 лет, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на его менеджера Стивена Вулфи.

По словам менеджера, актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни.

Ленни фон Долен родился 22 декабря 1958 года в городе Огаста (штат Джорджия), затем жил в Голиаде (штат Техас). В университете Техаса он получил актерское образование, после чего переехал в Нью-Йорк, где начал играть в театре и кино. В 1981 году он получил свою первую роль в сериале «Кент Стэйт», который позже получил премию Эмми. В 1983 году состоялся его кинодебют — в фильме «Нежное милосердие», который получил две премии «Оскар».

В сериале «Твин Пикс» Долен сыграл роль Гарольда Смита — друга Лоры Палмер, вокруг убийства которой построен сюжет. Актер также снимался в фильмах «Под балтиморскими часами», «Дженнифер 8», «Побег из Нормала», «Билли Гэлвин» (главная роль), «Один дома 3», «Будка у дороги» и другие.

Теги
«Твин Пикс» актер
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter