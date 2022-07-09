Умер актер из сериала «Твин Пикс» Ленни фон Долен

Американский актер Ленни фон Долен, снимавшийся в сериале «Твин Пикс», умер в возрасте 63 лет, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на его менеджера Стивена Вулфи.

По словам менеджера, актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни.

Ленни фон Долен родился 22 декабря 1958 года в городе Огаста (штат Джорджия), затем жил в Голиаде (штат Техас). В университете Техаса он получил актерское образование, после чего переехал в Нью-Йорк, где начал играть в театре и кино. В 1981 году он получил свою первую роль в сериале «Кент Стэйт», который позже получил премию Эмми. В 1983 году состоялся его кинодебют — в фильме «Нежное милосердие», который получил две премии «Оскар».

В сериале «Твин Пикс» Долен сыграл роль Гарольда Смита — друга Лоры Палмер, вокруг убийства которой построен сюжет. Актер также снимался в фильмах «Под балтиморскими часами», «Дженнифер 8», «Побег из Нормала», «Билли Гэлвин» (главная роль), «Один дома 3», «Будка у дороги» и другие.