В России онлайн-продажи средств от аллергии выросли вдвое

В этом году россияне купили через интернет на 73% больше лекарств от аллергии, чем в прошлом, а в годовом выражении продажа товаров в этой категории выросла в два раза, следует из анализа сервиса «Сбер Еаптека», с результатами которого ознакомился РБК.

Наибольший прирост в категории показали назальные капли (+83%), таблетки (+71%) и инъекции (+27%).

Каждый второй для снятия аллергических симптомов покупал таблетки, оказывающие системное действие на организм, россияне из крупных городов считают их наиболее эффективными — эти средства входят в 60% заказов в Твери, 58% в Санкт-Петербурге и 56% в Казани.

Продажи этих лекарств выросли на 58%. Пятая часть покупателей предпочла использовать назальные капли, а 13% — лекарства в жидкой форме (сиропы, капли или растворы для приема внутрь).

В этом году чаще других антигистаминные препараты покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары и Ростова-на-Дону.

В прошлом году москвичи и петербуржцы также лидировали по количеству заказанных лекарств от аллергии, тогда к ним присоединились жители Твери, Воронежа, Уфы и Саратова.

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Жители Казани стали покупать средства от аллергии более чем в полтора раза чаще (продажи увеличились на 181%), петербуржцы заказали антигистаминных препаратов на 61% больше, а жители Твери — на 23%.

По словам врача-аллерголог медицинского онлайн-сервиса «Сбер Здоровье» Людмилы Хлудовой, многие столкнулись с неэффективностью привычных препаратов или не смогли уехать в более южные регионы на период цветения, который в этом году в центральной части европейской территории России начался позже обычного и продолжался дольше запланированного. В связи с последним те, кому удалось уехать до начала цветения, все же столкнулись с ним, вернувшись раньше его окончания.