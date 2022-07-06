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В России вынесли первый приговор за продажу читов для World of Tanks

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по первому в России уголовному делу из-за читов для компьютерной игры World of Tanks. Обвиняемый, екатеринбуржец Андрей Кирсанов, получил два с половиной года ограничения свободы, сообщает ТАСС.

Суд обязал Кирсанова «являться в специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации» и запретил ему покидать Екатеринбург, а также менять место жительства без согласия надзорного органа. Подсудимый заявил, что не будет обжаловать приговор, указывает агентство.

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Фото:Christoph Hardt / imago / Global Look Press

О том, что дело Кирсанова дошло до суда, в конце декабря прошлого года сообщил «Коммерсантъ». Мужчину обвинили в создании и распространении вредоносных компьютерных программ (ч. 2 ст. 273 УК), потерпевшей стороной признали белорусскую компанию — разработчика World of Tanks — Wargaming.

По данным следствия, Кирсанов с 2015 года торговал ботами и чит-программами для компьютерных игр через сайты Cyber Tank и Cyber Ship. Боты позволяли пользователям вести игру в автоматическом режиме, то есть игрок автоматически получал очки и зарабатывал внутриигровую валюту. Представитель Wargaming сообщил газете, что компания располагает данными экспертизы, которая установила ущерб от таких программ в размере 670 млн руб.

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World of Tanks Екатеринбург суд компьютерные игры
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