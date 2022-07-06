ТАСС сообщил о применении в ходе военной операции комплексов «Ступор»

Россия впервые применила в ходе военной операции на Украине электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотниками «Ступор», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине против украинских дронов», — сказал собеседник агентства, уточнив, что их использовали на западе Донецкой народной республики.

По его словам, достаточно навести прицел и нажать на кнопку — и «Ступор» подавляет канал управления дроном, после чего беспилотник «нейтрализуется и принудительно садится в нужное место». «Необходимость таких переносных антидронов стала очевидна в связи с большим количеством БЛА и различных небольших коптеров, применяемых ВСУ», — добавил источник.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Переносной комплекс «Ступор» был разработан Главным научно-исследовательским испытательным центром робототехники Минобороны для подавления беспилотников, в том числе коптеров. Впервые образец был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2017».

В середине марта в российском Минобороны сообщили, что военные впервые применили авиационные ракетные комплексы «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами в ходе спецоперации в Делятине Ивано-Франковской области. Гиперзвуковое оружие «абсолютно высокоточное» и применяется «только по военным объектам», утверждали в ведомстве. В частности,

с его помощью были уничтожены подземные хранилища авиационных боеприпасов и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» в поселке Делятин и крупные склады горючего в селе Константиновка.