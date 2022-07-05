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Умерла бывшая балерина Большого театра Алла Богуславская

Алла Богуславская, архивное фото
Алла Богуславская, архивное фото (Фото: balletacademy.ru)

На 90-м году жизни умерла артистка балета Большого театра, педагог и балетмейстер Алла Богуславская. Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе Большого театра.

«Это случилось после продолжительной болезни», — добавил представитель театра.

Богуславская родилась 17 ноября 1932 года в Москве. В 1951-м окончила Московское хореографическое училище по специальности «артист балета», а в 1968-м — Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) по специальности «театровед».

В Большом она служила с 1951 по 1974 год и была «одной из ведущих характерных артисток труппы, мастерски умела передавать национальный колорит в танце, зажигательно исполняла цыганские, испанские, русские, грузинские и т.д. танцы в балетном и оперном репертуаре», говорится на сайте театра. Богуславская была первой исполнительницей партии Бетси в балете «Анна Каренина» по роману Льва Толстого, который ставили Родион Щедрин и Майя Плисецкая.

С 1974 по 1989-й, а затем в 2000-х годах Богуславская была преподавателем народно-сценического танца в Московском академическом хореографическом училище (теперь — академия), в числе ее учеников — прима-балерина Большого театра Галина Степаненко, артисты балета Илзе Лиепа, Геннадий Янин и другие.

В 1997–2002 годах вновь работала в Большом в качестве балетмейстера-репетитора балетной труппы.

В 2014 году получила почетное звание заслуженного деятеля искусств России.

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