Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике сменился гендиректор

Новым генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника была назначена Екатерина Проничева, которая до этого возглавляла Комитет по развитию туризма Москвы, передает пресс-служба музея. Проничева заняла эту должность после победы на конкурсе концепций развития музея, организованного Министерством культуры.

«Проничева предложила сделать акцент на развитии музея как туристического-экскурсионного центра с внедрением современных технологий и созданием новой инфраструктуры для работы с большими турпотоками, как научно-методического центра с реставрационными лабораториями и образовательными курсами по искусствоведению и истории и как центр семейного и детского досуга», — объяснили в пресс-службе музея.

До назначения на эту должность Проничева работала над культурными проектами в Москве. Так, с 2012 по 2014 годы она была заместитель директора столичного департамента культуры Москвы, а в 2015 году стала гендиректором ВДНХ. Председателем комитета по туризму Москвы Проничеву назначили в 2018 году. Во время ее руководства реновацией территории ВДНХ были созданы несколько музеев — павильон «Космос», музей славянской письменности «Слово», интерактивный комплекс «Буран».

До Проничевой директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника был Сергей Рыбаков, которого 26 апреля перевели в статус исполняющего обязанности в связи с истечением срока годового контракта.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник основан в 1958 году. Экспозиция музея расположена во Владимире, в Суздале и Гусь-Хрустальном. Семь памятников архитектуры музея внесены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: Золотые ворота, Успенский, Дмитриевский соборы ХII в. во Владимире, Рождественский собор ХIII в., ансамбль Спасо-Евфимиева монастыря, древнейшие памятники Боголюбова и Кидекши.