Россияне рассказали, какие запчасти для машин стали чаще закупать в Сети
Россияне стали чаще покупать запчасти для автомобилей самостоятельно, в обход автосервисов и специализированных центров, выяснили специалисты Ozon (результаты исследования есть у РБК). Среди опрошенных интернет-ретейлером жителей страны так поступают 56%.
При этом доля тех, кто вместо оригинальных запчастей покупает аналоги, выросла: 39% респондентов признаются, что сейчас покупают только неоригинальные запчасти, еще 48% стали покупать их чаще. Раньше оригинальные детали для машин всегда или в основном покупали 67% россиян.
Почему россияне стали отдавать предпочтение аналогам запчастей:
- 24% не увидели разницы в качестве оригинальных деталей и их аналогов;
- 8% сообщили, что аналоги бывают лучше оригинала;
- 49% выбирают аналоги только хорошего качества.
Почти половина опрошенных (49%) покупают запчасти для своих авто не реже раза в год, еще 27% делают это несколько раз в год.
Где чаще всего покупают запчасти респонденты Ozon (множественные ответы):
- около 25% всегда обращаются в сервисы и ничего не приобретают самостоятельно;
- 34% — в специализированных онлайн-магазинах;
- 15% — в офлайн-магазинах запчастей;
- 12% — на авторынках;
- 8% — на мультикатегорийных маркетплейсах.
На маркетплейсах стали чаще покупать автозапчасти в последнее время прежде всего жители Ростова-на-Дону и Уфы (по 29%), Красноярска (28%), Новосибирска (25%), Екатеринбурга (22%), Челябинска (21%), Волгограда (20%).
В опросе участвовали 1,5 автовладельцев из всех регионов России.
В целом на автозапчасти четверть россиян (26%) тратят 20-30 тыс. руб. в год, а каждый пятый (21%) — 30-50 тыс. руб. в год, столько же тратят по 10-20 тыс. рублей в год. Более 50 тыс. рублей в год на ремонт своих автомобилей тратят только 15% россиян.
Росстат 29 июня сообщил, что производство легковых автомобилей в России в мае 2022 года рухнуло почти на 97% по сравнению с тем же периодом год назад и составило 3,3% от того, что было выпущено в мае 2021 года.
Всего в январе-мае этого года выпуск легковых автомобилей в России составил 43,6% от показателей того же периода прошлого года.