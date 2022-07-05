Россияне рассказали, какие запчасти для машин стали чаще закупать в Сети

Россияне стали чаще покупать запчасти для автомобилей самостоятельно, в обход автосервисов и специализированных центров, выяснили специалисты Ozon (результаты исследования есть у РБК). Среди опрошенных интернет-ретейлером жителей страны так поступают 56%.

При этом доля тех, кто вместо оригинальных запчастей покупает аналоги, выросла: 39% респондентов признаются, что сейчас покупают только неоригинальные запчасти, еще 48% стали покупать их чаще. Раньше оригинальные детали для машин всегда или в основном покупали 67% россиян.

Почему россияне стали отдавать предпочтение аналогам запчастей:

24% не увидели разницы в качестве оригинальных деталей и их аналогов;

8% сообщили, что аналоги бывают лучше оригинала;

49% выбирают аналоги только хорошего качества.

Почти половина опрошенных (49%) покупают запчасти для своих авто не реже раза в год, еще 27% делают это несколько раз в год.

Читайте на РБК Pro Pro Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика Статьи Pro Импортозаместить ПО и не выгореть: советы, которые помогут сберечь кадры Импортозаместить ПО и не выгореть: советы, которые помогут сберечь кадры Инструкции Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции Pro «Рынка работодателя» не будет: почему зарплате айтишников ничто не грозит «Рынка работодателя» не будет: почему зарплате айтишников ничто не грозит Статьи Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи Pro Диета на печенье и спорт ежедневно: как Марк Кьюбан заботится о здоровье Диета на печенье и спорт ежедневно: как Марк Кьюбан заботится о здоровье Статьи

Где чаще всего покупают запчасти респонденты Ozon (множественные ответы):

около 25% всегда обращаются в сервисы и ничего не приобретают самостоятельно;

34% — в специализированных онлайн-магазинах;

15% — в офлайн-магазинах запчастей;

12% — на авторынках;

8% — на мультикатегорийных маркетплейсах.

На маркетплейсах стали чаще покупать автозапчасти в последнее время прежде всего жители Ростова-на-Дону и Уфы (по 29%), Красноярска (28%), Новосибирска (25%), Екатеринбурга (22%), Челябинска (21%), Волгограда (20%).

В опросе участвовали 1,5 автовладельцев из всех регионов России.

В целом на автозапчасти четверть россиян (26%) тратят 20-30 тыс. руб. в год, а каждый пятый (21%) — 30-50 тыс. руб. в год, столько же тратят по 10-20 тыс. рублей в год. Более 50 тыс. рублей в год на ремонт своих автомобилей тратят только 15% россиян.

Росстат 29 июня сообщил, что производство легковых автомобилей в России в мае 2022 года рухнуло почти на 97% по сравнению с тем же периодом год назад и составило 3,3% от того, что было выпущено в мае 2021 года.

Всего в январе-мае этого года выпуск легковых автомобилей в России составил 43,6% от показателей того же периода прошлого года.