МЧС сообщил, что вулкан на Курильских островах два раза выбросил пепел

Вулкан Эбеко на Курильских островах с утра два раза выбросил пепел: в 10:45 по местному времени (02:45 мск) — на высоту 3,5 м, а спустя три часа — на высоту 2 м, сообщает управление МЧС по Сахалинской области.

В первый раз пепельный шлейф распространился в юго-восточном направлении, а затем — в южном.

«По информации ЕДДС (единая дежурная диспетчерская служба. — РБК) в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», — говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко высотой 1156 м расположен на острове Парамушир в семи км от Северо-Курильска в северной части хребта вернадского.

В середине жители села Малокурильское на курильском острове Шикотан ощутили толчки землетрясения, произошедшего недалеко от основного японского острова Хонсю. «Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в четверг на восточном побережье острова Хонсю, глубина очага — 50 км», — сообщили в пресс-служба сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, добавив, что ощущались толчки силой в три балла.

Тревогу цунами для жителей Курильских островов не объявляли, отметили сейсмологи.